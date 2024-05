Mask singer 2024 - Emission 03 du 17 mai 2024 - Partie 2

Il est l'heure pour la star internationale de faire le show sur la scène de Mask Singer ! Juste après sa prestation, la Reine de Glace dévoilera son identité. Suivez aussi la suite des duels : après le Léopard, la Main, l'Epouvantail et la Libellule, c'est au tour de l'Hippopotame, de la Geishamurai, du Robolapin et de la Perle de s'affronter en chantant. À l'issue des votes, une célébrité sera démasquée : êtes-vous prêts à poursuivre l'enquête ? Mask Singer du 17 mai 2024 - Emission 03 (Partie 2)

