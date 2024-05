Mask singer 2024 - Emission 04 du 24 mai 2024 - Partie 1

Soirée spéciale enfance dans Mask Singer ! Des enfants vont vous aider à poursuivre votre enquête en vous donnant des indices sur les personnages que vous avez découverts les semaines précédentes. La Perle, le Léopard, le Robolapin, la Geishamouraï, l'Epouvantail, l'Hippopotame, la Libellule vont s'affronter en chantant sur scène. Mais ce n'est pas tout ! Ce soir un costume inédit, la Perruque, va faire son entrée sur le plateau de Mask Singer. Si elle parvient à séduire le public et les enquêteurs, elle pourra prendre la place de l'un des autres personnages et intégrer la compétition ! Deux costumes révèleront leur identité à l'issue de cette soirée, alors prenez place et continuez l'enquête aux côtés de Chantal Ladesou, Laurent Ruquier, Kev Adams et Inès Reg. Mask Singer du 24 mai 2024 - Émission 04 (Partie 1)

