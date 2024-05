Mask singer 2024 - Emission 04 du 24 mai 2024 - Partie 2

La soirée spéciale enfance continue ! Il est temps pour le Robolapin de dévoiler son identité après 4 semaines de compétition à Mask Singer. Juste après, place à la seconde manche de la soirée avec deux face-à-face qui opposeront l'Epouvantail à la Geishamouraï et l'Hippopotame à la Libellule. Les perdants devront faire face à la Perruque lors du vote final qui déterminera qui reviendra sur le plateau de Mask Singer les prochaines semaines. Poursuivez dès maintenant l'enquête aux côtés de Kev Adams, Inès Reg, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier ! Mask Singer du 24 mai 2024 - Émission 04 (Partie 2)

