Mask singer 2024 - Emission 05 du 31 mai 2024 - Partie 1

Ce soir, Mask Singer célèbre l'amour ! Les 6 personnages encore en lice vont devoir chanter en duo sur les plus grandes chansons d'amour. Ils pourront soit se qualifier à deux, soit être éliminés à deux. Ce n'est pas tout : Laurent Ruquier, Inès Reg, Chantal Ladesou et Kev adams ne seront pas seuls ! Une cinquième célébrité va rejoindre nos enquêteurs, mais elle sera masquée sous le costume du Flocon. Ils auront quelques indices et seulement une prestation vocale pour trouver son identité. Une fois démasquée, elle rejoindra nos enquêteurs. Alors quels personnages formeront les meilleurs couples et lesquels seront brisés ? Mask Singer du 31 mai 2024 - Émission 05 (Partie 1)

