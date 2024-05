Mask singer 2024 - Emission 05 du 31 mai 2024 - Partie 2

La soirée Mask Singer continue ! Pour cette soirée spéciale amour, les personnages que vous connaissez depuis maintenant plusieurs semaines chantent à deux sur scène et tentent de charmer nos enquêteurs et le public afin de rester dans la compétition. Un cinquième enquêteur est présent spécialement pour accompagner Laurent Ruquier, Inès Reg, Chantal Ladesou et Kev Adams. Parmi les 3 couples qui s'affrontent, l'un sera brisé et les deux personnages devront chanter à nouveau pour garder leur place. Qui restera dans la compétition et accèdera aux quarts de finale de Mask Singer ? Qui de la Perle, de l'Hippopotame, de l'Epouvantail, du Léopard, de la Libellule et de la Geishamouraï sera démasqué ce soir ? Mask Singer du 31 mai 2024 - Émission 05 (Partie 2)

