Mask singer 2024 - Emission 06 du 7 juin 2024 - Partie 1

La soirée s'annonce exceptionnelle ! Pour la seconde fois de la saison, Mask Singer accueille une star internationale masquée sous le costume du Joker ! Après une enquête express et une seule prestation, cette célébrité dévoilera son identité devant le public et nos enquêteurs. Pour ces quarts de finale, un thème spécial fan va permettre aux costumes que vous connaissez depuis plusieurs semaines de chanter leurs chansons préférées. C'est aussi l'occasion pour le public de poser des questions aux stars pour tenter de trouver de nouveaux indices. Prenez place aux côtés de Chantal Ladesou, Laurent Ruquier, Kev Adams et Inès Reg. Mask Singer du 7 juin 2024 - Émission 06 (Partie 1)

