Mask singer 2024 - Emission 06 du 7 juin 2024 - Partie 2

Il est enfin temps de découvrir quelle star internationale se cache sous le costume du Joker ! Juste après, découvrez les prestations de l'Epouvantail, de l'Hippopotame et du Léopard qui s'affrontent pour rester dans la compétition et accéder à la demi-finale. Pour cette soirée spéciale fan, nos stars masquées chanteront des morceaux dont ils sont fan et de nouveaux indices vous seront révélés grâce aux fan mag des costumes. Prenez place et poursuivez l'enquête Mask Singer aux côtés de Chantal Ladesou, Kev Adams, Inès Reg et Laurent Ruquier. Mask Singer du 7 juin2024 - Émission 06 (Partie 2)

