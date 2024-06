Mask singer 2024 - Emission 07 du 15 juin 2024 - L'enquête continue

Il est temps de débriefer cette demi-finale exceptionnelle de Mask Singer 2024 ! Avec Laurent Ruquier, le deuxième enquêteur guest et la Perle. Magneto, bêtisier, indice exclusif et même une enquête parallèle sur le paresseux. Vous êtes bien dans l'enquête continue ! Mask singer 2024 - Emission 05 du 31 mai 2024 - L'enquête continue

En savoir plus sur Chantal Ladesou, La Perle, Inès Reg ou Camille Combal