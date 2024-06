Mask singer 2024 - Emission 07 du 15 juin 2024 - Partie 1

Ce soir, bienvenue en demi-finale ! Mask Singer vous emmène dans le passé avec une soirée spéciale années 80 qui s'annonce haute en couleurs. Les costumes chanteront des tubes des années 80, mais ce n'est pas tout : ce soir un enquêteur guest exceptionnel va faire son entrée. Après une seule prestation, il se démasquera et rejoindra nos enquêteurs pour tenter de découvrir les 4 demi-finalistes encore en lice. Alors qui du Léopard, de l'Epouvantail, de la Perle et de l'Hippopotame accèdera à la grande finale de Mask Singer ? Prenez place aux côtés de Kev Adams, Chantal Ladesou, Inès Reg et Laurent Ruquier et poursuivez l'enquête ! Mask Singer du 15 juin 2024 - Émission 07 (Partie 1)

