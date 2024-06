Mask singer 2024 - Emission 07 du 15 juin 2024 - Partie 2

Qui accèdera à la grande finale Mask Singer ? Ce soir, un enquêteur guest a pris place aux côtés de Laurent Ruquier, Chantal Ladesou, Inès Reg et Kev Adams pour les aider à démasquer les derniers costumes encore en compétition. Pour cette soirée spéciale années 80, le Léopard, la Perle, l'Hippopotame et l'Epouvantail vont chanter des tubes pour tenter de gagner leur place pour la finale. Ce soir, l'un d'entre eux devra dévoiler son identité à l'issue du vote ! Mask Singer du 15 juin 2024 - Émission 07 (Partie 2)

En savoir plus sur Chantal Ladesou, Inès Reg ou Camille Combal