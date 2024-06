Mask singer 2024 - Emission 08 du 22 juin 2024 - Partie 1

Ce soir, après 7 semaines de compétition, l'heure de la grande finale de Mask Singer est enfin arrivée ! Nos enquêteurs Laurent Ruquier, Chantal Ladesou, Inès Reg et Kev Adams n'ont plus que ce soir pour découvrir qui se cache derrière l'Epouvantail, l'Hippopotame et le Léopard. Pour accompagner nos finalistes, des personnages emblématiques de la saison dernière sont de retour pour des duos spectaculaires ! Le Husky, la Méduse et la Biche reviennent sur le plateau de Mask Singer pour vous épater à nouveau avec leur voix. Alors, qui remportera cette saison de Mask Singer ? Ce soir, tous les personnages seront enfin démasqués. La finale de Mask Singer, c'est maintenant ! Mask Singer du 22 juin 2024 - Émission 08 (Partie 1)

En savoir plus sur Chantal Ladesou, Inès Reg ou Camille Combal