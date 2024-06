Mask singer 2024 - Emission 08 du 22 juin 2024 - Partie 2

Qui remportera la grande finale de Mask Singer ? Le moment tant attendu est arrivé ! Qui de l'Hippopotame ou de l'Epouvantail sera le gagnant de cette saison ? Après des performances en duo avec des anciens costumes emblématiques de la saison précédentes, un premier vote a eu lieu et c'est le Léopard qui a été éliminé. Mais la finale continue, et désormais nos 2 finalistes n'ont plus qu'une prestation vocale pour pouvoir impressionner le public et nos enquêteurs. Après des semaines de performances phénoménales et des fous rires mémorables, il est temps de découvrir le grand gagnant de Mask Singer ! Mask Singer du 22 juin 2024 - Émission 08 (Partie 2)

