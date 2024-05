Mask Singer 2024 – Kev Adams déclenche son Kabuki sur la Geishamurai

Kev Adams pense avoir découvert l'identité de la Geishamurai et déclenche son Kabuki pour la deuxième fois de la compétition Mask Singer ! Il est sûr de sa piste après avoir entendu une nouvelle fois la voix de la Geishamurai. Son prono d'or sera-t-il validé et gagnera-t-il un indice sur un autre personnage ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 2)

