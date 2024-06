Mask Singer 2024 - La Geishamouraï chante "Remember the Time" de Michael Jackson

La Geishamouraï est fan de Michael Jackson ! Elle chante "Remember the Time" et enflamme le plateau de Mask Singer. Kev Adams connaît déjà son identité puisqu'il avait déclenché son Kabuki. Les autres enquêteurs de leur côté sont sur la piste de Florent Mothe. Et vous, où en est votre enquête ? Extrait de Mask Singer du 7 juin 2024 - Émission 06 (Partie 1)

