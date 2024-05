Mask Singer 2024 – La Geishamurai chante la B.O du film Shrek

Poursuivez la soirée Mask Singer spéciale cinéma avec la prestation de la Geishamurai qui chante "Hallelujah" de Léonard Cohen. Laurent Ruquier et Chantal Ladesou sont perdus, et Inès Reg pense à une célébrité qui jouerait dans des comédies musicales. Et vous, comment avance votre enquête ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 2)

