Mask Singer 2024 – La Libellule chante la B.O du film "Barbie"

Les duels se poursuivent lors de cette soirée spéciale cinéma, et la Libellule interprète "Dance the night" de Dua Lipa, du film "Barbie". Sa superbe danse met nos enquêteurs sur la piste de Fauve Hautot, Tatiana Silva, Laury Thilleman et Malika Benjelloun. Et vous, à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 1)

