Mask Singer 2024 - La Libellule chante "Secret" de Louane

La Libellule émeut tout le public et nos enquêteurs en chantant "Secret" de Louane. Sa magnifique voix permet à Chantal Ladesou, Kev Adams, Inès Reg et Laurent Ruquier d'avancer dans leur enquête : ils sont sur la piste de Sofia Essaïdi, Inès Vandamme et Mathilde Tantot. Et vous, comment avance votre enquête ? Extrait de Mask Singer du 24 mai 2024 - Émission 04 (Partie 2)

