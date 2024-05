Mask Singer 2024 – La Libellule chante "Womanizer" de Britney Spears

La deuxième soirée de Mask Singer continue ! Pleine d'énergie, la Libellule interprète "Womanizer" de Britney Spears. Les enquêteurs entendent sa voix pour la première fois et sont perdus... Chantal Ladesou, Laurent Ruquier, Inès Reg et Kev Adams pensent que Nâdiya ou Sofia Essaïdi se cacheraient derrière le masque. Et vous, sur quelles pistes les indices vous ont-ils menés ? Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 1)

En savoir plus sur La Libellule