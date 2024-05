Mask Singer 2024 – La Main chante la B.O du film "The Full Monty"

Pour cette soirée cinéma, la Main interprète brillamment "Hot Stuff" de Donna Summer et laisse perplexe Inès Reg, Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier, qui pensent que plusieurs personnes pourraient se cacher derrière ce costume. Gregory Cuilleron, la Compagnie Créole ou encore Véronique Dicaire sont les principaux suspects de nos enquêteurs. Alors, la Main sera-t-elle démasquée ce soir ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 1)

