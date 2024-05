Mask Singer 2024 – La Main chante "Le Monde est Stone" de Fabienne Thibeault

C'est la Main qui va terminer ce duel à trois de la soirée ! Elle a prévu de vous épater avec son interprétation de "Le Monde est Stone" de Fabienne Thibeault. Les enquêteurs sont à l'affût, car c'est la première fois qu'ils entendent la vraie voix de la Main. Kev Adams, Inès Reg, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou imaginent que Melody Gardot, Véronique Sanson ou Olivia Ruiz peuvent être sous le masque de la Main. Et vous, les indices vous ont-ils donné des idées ? Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 1)

