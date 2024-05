Mask Singer 2024 – La Reine de Glace chante la B.O du film "Stand by me"

Découvrez l'incroyable performance de la star internationale sur le plateau de Mask Singer ! La Reine de Glace surprend nos enquêteurs et le public avec sa voix. Chantal Ladesou, Kev Adams, Ines Reg et Laurent Ruquier sont sur les pistes de Dolly Parton, Tracy Chapman et Gloria Gaynor. Auront-ils raison ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 2)