Mask Singer 2024 – Le double Kabuki de Laurent et Chantal sur la Perle !

C'est une première à Mask Singer ! Nos deux enquêteurs Chantal et Laurent déclenchent en même temps leur Kabuki pendant la prestation de la Perle. Ils sont persuadés de savoir qui se cache sous ce costume, mais seul un des deux enquêteurs pourra soumettre son hypothèse à l'huissier. Et vous, avez-vous reconnu qui était la Perle ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 2)

En savoir plus sur La Perle