Mask singer 2024 - Le Hamster chante "Papaoutai" de Stromae

La première soirée Mask Singer continue ! Le Hamster a prévu de vous épater avec son interprétation de "Papaoutai" de Stromae. Les enquêteurs sont à l'affût, car c'est la première fois qu'ils entendent la vraie voix du Hamster. Kev Adams, Inès Reg, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou imaginent que Pierre Garnier, Olivier Minne, Vincent Lagaf' et Julien Courbet peuvent être sous le masque du Hamster. Et vous, sur quelle piste les indices vous ont-ils mené ? Extrait de Mask Singer du 3 mai 2024 - Émission 01 (Partie 1)

