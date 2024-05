Mask Singer 2024 - Le Lémurien chante "Alors on danse" de Stromae

Le Lémurien clôture cette compétition en interprétant "Alors on danse" de Stromae sur le plateau de Mask Singer. Sa voix trouble nos enquêteurs qui l'entendent pour la première fois. Ines Reg, Chantal Ladesou, Kev Adams et Laurent Ruquier tentent de découvrir qui se cache derrière le masque et pensent à Catherine Lara, Isabelle Nanty et Nicoletta. Et vous, avez-vous deviné qui se cache derrière le Lémurien ? Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 2)

En savoir plus sur Le Lémurien