Mask Singer 2024 - Le Léopard chante "Call me" de Blondie

Soirée spéciale années 80 dans Mask Singer ! Le Léopard chante le tube "Call me" de Blondie pour tenter de se qualifier pour la finale. Chimène Badi est le suspect numéro un de nos enquêteurs. Et vous, saurez-vous reconnaître la voix de la star masquée ? Extrait de Mask Singer du 15 juin 2024 - Émission 07 (Partie 1)

