Mask Singer 2024 - Le Léopard chante "I Wish" de Stevie Wonder

Pour clore la compétition, la star qui se cache sous le costume du Léopard chante un morceau dont elle est fan, "I Wish" de Stevie Wonder. Quel show ! Les enquêteurs sont impressionnés, et sont persuadés à l'unanimité que Chimène Badi possède cette voix. Et vous, comment avance l'enquête ? Extrait de Mask Singer du 7 juin 2024 - Émission 06 (Partie 2)

