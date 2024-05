Mask Singer 2024 – Le Léopard chante la B.O du film "Le Roi Lion"

Le Léopard ouvre cette soirée spectaculaire en interprétant "L'histoire de la vie", la bande originale du film "Le Roi Lion" sur le plateau de Mask Singer. Bien que Kev Adams connaisse déjà l'identité du Léopard, celle-ci reste un mystère pour Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Inès Reg. Ils sont désormais sur la piste de Chimène Badi et Isabelle Boulet. Alors, l'identité du Léopard sera-t-elle dévoilée ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 1)

