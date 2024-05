Mask Singer 2024 - Le Léopard chante "So What" de Pink

Place au show du Léopard ! La star enflamme le plateau de Mask Singer en interprétant "So What" de Pink. Nos enquêteurs sont sur la piste de Chimène Badi et Patricia Kaas. Laurent Ruquier est certain d'avoir découvert son identité ! Et vous, où en est votre enquête ? Extrait de Mask Singer du 24 mai 2024 - Émission 04 (Partie 1)

