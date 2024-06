Mask Singer 2024 - Le Léopard et la Méduse chantent "Viens on s'aime" de Slimane

Ce soir, c'est la grande finale de Mask Singer et pour l'occasion, les finalistes chantent avec d'anciens personnages emblématiques de la saison précédente. Le Léopard chante "Viens on s'aime" de Slimane accompagnée de la Méduse : les deux nous offrent une magnifique performance. Juste après, la Méduse se démasquera sur le plateau de Mask Singer. Extrait de Mask Singer du 22 juin 2024 - Émission 08 (Partie 1)

En savoir plus sur Le Léopard