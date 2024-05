Mask singer 2024 - Le Popcorn chante "Y'a d'la Joie" de Charles Trenet

Pour son entrée dans la compétition, le Popcorn va chanter "Y'a d'la Joie" de Charles Trenet. Soyez attentif, car pour la première fois, le Popcorn va chanter sur le plateau de Mask Singer. Kev Adams, Inès Reg, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou pensent que Chantal Goya et Dorothée peuvent se cacher sous le masque du Popcorn. Et vous, sur quelle piste les indices vous ont-ils mené ? Extrait de Mask Singer du 3 mai 2024 - Émission 01 (Partie 2)

