Mask Singer 2024 – Le Robolapin chante "Ça m'énerve" de Helmut Fritz

Pour son entrée dans la compétition, le Robolapin chante "Ça m'énerve" de Helmut Fritz sur le plateau de Mask Singer. C'est la première fois que Laurent Ruquier, Chantal Ladesou, Inès Reg et Kev Adams entendent la voix du Robolapin. Raphaël Mezrahi et Laurent Baffie sont les principaux suspects de nos enquêteurs. Et vous, à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 2)

En savoir plus sur Le Robolapin