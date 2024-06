Mask Singer 2024 - Le test de compatibilité de la Perle et de l'Hippopotame

Pour cette soirée spéciale amour, Cupidon va tester la compatibilité de la Perle et de l'Hippopotame en leur posant les mêmes questions. Les deux personnages ont souvent les mêmes réponses, et de nouveaux indices vous sont dévoilés. Bien que leur compatibilité soit seulement de 20%, Cupidon est sûr de lui : sur scène, ça va matcher ! Extrait de Mask Singer du 31 mai 2024 - Émission 05 (Partie 1)

