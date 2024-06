Mask Singer 2024 - Le test de compatibilité de l'Epouvantail et du Léopard

Cupidon teste la compatibilité de l'Epouvantail et du Léopard en leur posant les mêmes questions. Apprenez-en plus sur ces deux personnages qui sont complètement opposés et dont la compatibilité est de... 0%. Mais sur scène, ils feront des étincelles avec leur voix, Cupidon en est certain. Extrait de Mask Singer du 31 mai 2024 - Émission 05 (Partie 1)

