Mask singer 2024 - L'entrée de la Perle, du Hamster et du Léopard

Il est temps pour les enquêteurs et pour vous de découvrir les premiers costumes de la saison. Faites place, car la Perle, le Hamster et le Léopard arrivent sur le plateau de Mask Singer. Les costumes sont comme d'habitude magnifiques, mais attention, il ne faut pas oublier l'enquête parce que des personnalités se cachent sous les costumes. Alors avez-vous déjà vu des indices ? Extrait de Mask Singer du 3 mai 2024 - Émission 01 (Partie 1)

