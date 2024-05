Mask Singer 2024 – L'entrée de l'Épouvantail, du Robolapin et du Lémurien

Accueillez comme il se doit les 3 nouveaux costumes sur le plateau de Mask Singer : l'Épouvantail, le Robolapin et le Lémurien ! Laurent Ruquier, Inès Reg, Kev Adams et Chantal Ladesou sont prêts à enquêter sur ces 3 célébrités pour les démasquer. L'une des trois identités sera révélée à l'issue des performances musicales, alors prenez place aux côtés de nos enquêteurs et tentez de découvrir qui se cache sous ces masques ! Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 2)

