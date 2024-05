Mask Singer 2024 – L'entrée du Cornichon, de la Libellule et de la Main

Découvrez les 3 nouveaux costumes de la compétition. Veuillez accueillir le Cornichon, la Libellule et la Main, prêts à cacher leur identité jusqu'au bout. Regardez-les s'affronter lors de leur prestation et tentez de découvrir qui se cache derrière ces masques. L'un des trois personnages sera éliminé à l'issue du vote et devra révéler son identité. Alors, qui du Cornichon, de la Libellule et de la Main sera démasqué ? Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 1)

En savoir plus sur Le Cornichon, La Main ou La Libellule