Mask Singer 2024 - L'Epouvantail chante "Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine

L'Epouvantail est le dernier à chanter sur scène ce soir et à l'occasion de cette soirée spéciale années 80, il interprète "Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine. Les enquêteurs sont désormais quasiment certains d'avoir découvert qui se cache sous le costume de l'Epouvantail ! Et vous, sa performance vous aidera-t-elle à le découvrir ? Extrait de Mask Singer du 15 juin 2024 - Émission 07 (Partie 2)

