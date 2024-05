Mask Singer 2024 – L'Épouvantail chante la B.O du film "Rocketman"

L'Épouvantail réalise un show sensationnel sur le plateau de Mask Singer en chantant "Rocketman" de Elton John du film "Rocketman". Pour rappel, nos enquêteurs étaient sur les pistes de François-Xavier Demaison, Gérard Darmon et Patrick Préjean. Avec les nouveaux indices, ils pensent désormais à Michel Fau, Tarek Boudali ou Julien Arruti. L'Épouvantail remportera-t-il le duel et gardera son identité secrète ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 1)

