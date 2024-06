Mask Singer 2024 - L'Epouvantail chante "La chanson des vieux amants" de Jacques Brel

L'Epouvantail livre une prestation grandiose en chantant "La chanson des vieux amants" de Jacques Brel. Il émeut tout le public et nos enquêteurs avec sa voix, et même une danseuse l'accompagne ! L'Epouvantail sort le grand jeu pour la finale et est prêt à tout face à son adversaire. Décrochera-t-il la victoire ? Extrait de Mask Singer du 22 juin 2024 - Émission 08 (Partie 2)

