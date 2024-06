Mask Singer 2024 - L'Epouvantail chante "L'Empire du côté obscur" de IAM

L'Epouvantail est fan d'IAM ! Il chante "L'Empire du côté obscur" et surprend nos enquêteurs et le public qui sont de plus en plus perdus quant à son identité. À part Kev Adams qui avait déclenché son kabuki, personne ne connaît l'identité de l'Epouvantail. Et vous, à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 7 juin 2024 - Émission 06 (Partie 2)

