Mask Singer 2024 – L'Épouvantail chante "The Loneliest" de Måneskin

L'Épouvantail débute cette deuxième battle en interprétant "The Loneliest" de Måneskin. C'est la première fois que nos enquêteurs entendent sa voix sur le plateau de Mask Singer. A l'issue de sa prestation, nos enquêteurs auront le droit de poser une seule question à l'Épouvantail. Kev Adams, Inès Reg, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier pensent que Gérard Darmon, François-Xavier Demaison ou Patrick Préjean pourraient se cacher derrière le masque. Et vous, avez-vous des pistes ? Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 2)

En savoir plus sur L'Épouvantail