Mask Singer 2024 - Les 4 demi-finalistes chantent ensemble !

Avant de s'affronter sur scène, les 4 costumes s'encouragent et célèbrent leur plaisir d'être en demi-finale en chantant ensemble ! Le Léopard, la Perle, l'Hippopotame et l'Epouvantail s'unissent pour notre plus grand plaisir en chantant "Au bal masqué" de la Compagnie Créole. La demi-finale spéciale années 80 s'annonce grandiose !