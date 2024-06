Mask Singer 2024 - Les derniers indices sur le Léopard

Voici les derniers indices sur le Léopard après des semaines de compétition Mask Singer. C'est sa première finale, et peut-être sa première victoire ? Après 20 ans sur le devant de la scène, elle aime tout autant chanter. Ce soir, elle offre un chant d'espoir de victoire et va vous en mettre plein la vue ! Extrait de Mask Singer du 22 juin 2024 - Émission 08 (Partie 1)

En savoir plus sur Le Léopard