Mask Singer 2024 - Les derniers indices sur l'Epouvantail

La grande finale, c'est-ce soir à Mask Singer et pour l'occasion, découvrez les derniers indices sur l'Epouvantail qui confirmeront peut-être vos pistes. Ce n'est pas sa première finale mais il est ravi d'avoir participé à Mask Singer. Il reste modeste même si il se raconte sur les réseaux et sur scène. C'est d'ailleurs sur scène qu'il a commencé. Alors, êtes-vous sûrs de vos pistes ? Extrait de Mask Singer du 22 juin 2024 - Émission 08 (Partie 1)

