Mask Singer 2024 - Les derniers indices sur l'Hippopotame

Il est temps de découvrir les derniers indices sur l'Hippopotame afin de terminer l'enquête pour cette finale. Il a déjà décroché la victoire dans une autre compétition et il a été parrain d'un événement caritatif d'envergure nationale. L'Hippopotame a un grand cœur et adresse un beau message au public lors de ce dernier magnéto indice. Avez-vous découvert qui se cache sous ce costume ? Extrait de Mask Singer du 22 juin 2024 - Émission 08 (Partie 1)

