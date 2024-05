Mask Singer 2024 - Les enfants mènent l'enquête sur le Robolapin

Poursuivez votre enquête sur le Robolapin grâce aux nouveaux indices donnés par les enfants ! Il serait plutôt vieux et aurait les cheveux ébouriffés... Chantal Ladesou, Kev Adams et Inès Reg sont sur la piste de Raphaël Mezrahi. Et vous, qu'en pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 24 mai 2024 - Émission 04 (Partie 1)

