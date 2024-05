Mask Singer 2024 - Les enfants mènent l'enquête sur l'Épouvantail

Poursuivez votre enquête sur l'Épouvantail grâce aux indices donnés par les enfants. Il a les yeux bleus et parle de sa mère dans ses chansons. Mais le portrait robot n'aide pas les enquêteurs... Et vous, comment avance votre enquête ? Extrait de Mask Singer du 24 mai 2024 - Émission 04 (Partie 2)

