Mask Singer 2024 - Les enfants mènent l'enquête sur l'Hippopotame

Soirée spéciale enfance à Mask Singer ! Découvrez ce que les enfants peuvent vous dévoiler sur l'Hippopotame : il a une barbe, chante vite... Il a l'air de faire rire. Inès Reg connaît l'identité de l'Hippopotame, mais Kev Adams, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou sont perdus. Et vous, comment avance votre enquête ? Extrait de Mask Singer du 24 mai 2024 - Émission 04 (Partie 2)

