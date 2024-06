Mask Singer 2024 - L'Hippopotame chante "Des milliers de je t'aime" de Slimane

Après plusieurs semaines à faire rire le public et nos enquêteurs, l'Hippopotame livre une prestation touchante et pleine d'émotion en chantant "Des milliers de je t'aime" de Slimane. Ce dernier show de l'Hippopotame marque cette finale de Mask Singer. Extrait de Mask Singer du 22 juin 2024 - Émission 08 (Partie 2)

