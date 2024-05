Mask Singer 2024 - L'Hippopotame chante "Je l'aime à mourir" de Francis Cabrel

Poursuivez la compétition Mask Singer avec la fabuleuse prestation de l'Hippopotame qui chante "Je l'aime à mourir" de Francis Cabrel en français et en espagnol sur le plateau. Inès Reg est la seule à connaître l'identité de l'Hippopotame, et les autres enquêteurs sont toujours à sa recherche ! Ils sont sur la piste de Clément Rémiens et Agustín Galiana. A qui pensez-vous Extrait de Mask Singer du 24 mai 2024 - Émission 04 (Partie 2)

